Садальский рассказал о борьбе Масляков с тяжелой болезнью

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжелой болезни руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова. Артист написал об этом на своей странице в Facebook*.
По его словам, телеведущий на протяжении нескольких лет боролся с неоперабельной опухолью в легких. Садальский назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.
Масляков скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.
Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.
Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.
После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Масляков скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.
Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.
Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.
После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти
Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет
В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов