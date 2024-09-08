Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын Александр Масляков-младший подтвердил скорбное известие агентству ТАСС. О том, чем был известен российский телеведущий расскажет редакция «Радио 1».
Биография Александра Маслякова
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец Василий Васильевич (1904-1996) служил военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне, а мать Зинаида Алексеевна (1911-1999), была домохозяйкой. В ранние годы вместе с матерью маленький Александр находился в эвакуации в Челябинске, а после возвращения отца с войны семья жила в Баку, Кутаиси и Москве.
В 1966 году Масляков окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. В студенчестве проходил практику на заводе и участвовал в самодеятельности. После института работал год инженером в проектном институте. В 1964 году, будучи студентом, Масляков стал соведущим КВН. После закрытия программы в 1971 году он продолжил карьеру на телевидении, ведя множество передач, включая «Что? Где? Когда?».
С 2013 по 2017 год Масляков занимал должность директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН».
Творчество
В кино Масляков сыграл небольшие роли в таких фильмах, как «Ар-хи-ме-ды!» (1975, режиссер Александр Павловский), «Не хочу быть взрослым» (1982, Юрий Чулюкин), «Полоса препятствий» (1984, Михаил Туманишвили) и «Как стать счастливым» (1985, Юрий Чулюкин).
В области образования он работал в Московском государственном университете культуры и искусств в 2000-х годах. В 2018 году Масляков был доверенным лицом президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В январе 2024 года он снова получил статус доверенного лица Путина на предстоящих выборах.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Награды
Личная жизнь
Александр Масляков был жена на Светлане Анатольевне Масляковой, в браке с которой у него родился сын Александр. Масляков младший – выпускник МГИМО, кандидат экономических наук, ведущий премьер-лиги КВН, генеральный директор ТТО АМиК.
Причины смерти
Масляков боролся с онкологическим заболеванием на протяжении двух лет. В последнее время он проходил лечение в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Сначала врачи обнаружили опухоль в лёгких, которая впоследствии была признана злокачественной, сообщает телеграм-канал «Mash».
Врачи объявили восемь месяцев назад, что дальнейшее лечение станет бесполезным. На протяжении полугода его состояние было крайне серьезным — он испытывал трудности с дыханием и общением. На ситуацию также оказали влияние осложнения после перенесенного COVID-19.
Коллеги Маслякова о его смерти
Смерть Александра Маслякова прокомментировал РЕН ТВ российский актер и телеведущий Виктор Васильев.
«Я знал, что это рано или поздно произойдет, но я не готов к такому», — сказал он.
Васильев отметил, что смерть Маслякова — большая потеря для всех.
Читайте также:
Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет
В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет
Анастасия Хохлова