В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

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Скончался академик Игорь Спасский, долгое время работавший на посту генерального конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Он ушёл из жизни на 98-м году жизни.
Сначала сообщение об этом появилось в сообществе ветеранов-подводником. Затем факт кончины академика подтвердили «Российской газете» в конструкторском бюро. О дне и месте прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга и месте его захоронения будет сообщено дополнительно. Соболезнования в связи с кончиной Спасского выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В разработке подводных лодок Игорь Спасский участвовал с 1950 года. Всего по его проектам построены 187 субмарин. ЦКБ МТ «Рубин» он возглавлял с 1974 года. Также академик публиковал научные работы по теории строительства и устройства подводных лодок.
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