Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет

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Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», ушел из жизни на 66-м году. Об этом проинформировала в Telegram-канале пресс-служба партии.
«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — отмечается в заявлении.
Что послужило причиной смерти неизвестно. О месте и времени прощания пообещали сообщить позже.
Сергей Иваненко родился в Грузии 12 января 1959 года в городе Зестафони, окончил МГУ, где позже преподавал на экономическом факультете.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
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