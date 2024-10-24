Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«Участники экскурсии погрузились в историю русского пряника, узнали о производстве этого лакомства. Им рассказали, как готовили пряники в старину, какие ингредиенты использовали и какие секреты передавали из поколения в поколение. Особое впечатление на гостей произвела экспозиция старинных инструментов, рецептов и фотографий, связанных с производством тульских пряников», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Одним из ярких моментов стал мастер-класс по изготовлению пряников по старинным рецептам. Каждый мог попробовать себя в роли настоящего пряничника и создать традиционное лакомство.
Экскурсия завершилась чаепитием из самовара.
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