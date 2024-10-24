Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.
Сотрудники Каширской спасательной службы проводят инструктажи по безопасному поведению в зимний период для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Начальник водно-спасательной станции МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Дмитрий Елизаветенков встретился с жителями социального дома «Ступино», которые побывали на набережной реки Оки, и провел с ними профилактическую беседу.
Кроме того, Елизаветенков раздал им информационные листовки и подробно рассказал, как действовать в экстренных ситуациях и на что обращать внимание, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Он также провёл для посетителей экскурсию по водно-спасательной станции и рассказал об арт-объекте — шкале паводковых вод, которая показывает уровень подъёма воды в реке Оке весной за разные годы.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.
Кроме того, Елизаветенков раздал им информационные листовки и подробно рассказал, как действовать в экстренных ситуациях и на что обращать внимание, чтобы предотвратить несчастные случаи.
«Нужно соблюдать правила безопасности на воде и на льду. В осенне-зимний период это поможет избежать несчастных случаев», — отметил Елизаветенков.
Он также провёл для посетителей экскурсию по водно-спасательной станции и рассказал об арт-объекте — шкале паводковых вод, которая показывает уровень подъёма воды в реке Оке весной за разные годы.
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Дайана Хусинова