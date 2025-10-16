Сергей Жуков готовит театральный дебют с музыкальным спектаклем

16 октября 2025, 02:05

Основатель группы «Руки Вверх!» Жуков впервые выступит с музыкальным спектаклем

Сергей Жуков (Фото: Telegram / @sezhukovrv)

Лидер популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовится к премьерному показу своего первого музыкального спектакля «Ты у меня одна». Об этом пишет РИА Новости.





В беседе с изданием автор заявил, что для этой постановки создал 15 музыкальных композиций различных жанров, которые станут важной частью его театрального дебюта.



Первые показы спектакля состоятся 16 и 17 октября на сцене Московского Губернского театра. В процессе работы над музыкальным материалом артист поделился своими впечатлениями о творческом процессе. По его словам, создавать веселые композиции в трудное время стало самой сложной задачей.



«Особенно сложно было передать позитивные эмоции людей на фоне военных событий. Именно эти контрасты придают спектаклю особую остроту», — Жуков.