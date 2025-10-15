Саратовский бизнесмен хочет отсудить у Киркорова частный берег вдоль Москвы-реки

15 октября 2025, 21:57

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов намерен через суд добиться возвращения в общественное пользование участка береговой линии вдоль Москвы-реки, который, по его словам, оказался в фактическом владении певца Филиппа Киркорова.