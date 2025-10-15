Достижения.рф

Саратовский бизнесмен хочет отсудить у Киркорова частный берег вдоль Москвы-реки

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов намерен через суд добиться возвращения в общественное пользование участка береговой линии вдоль Москвы-реки, который, по его словам, оказался в фактическом владении певца Филиппа Киркорова.



В интервью телеканалу РЕН ТВ бизнесмен выразил обеспокоенность тенденцией «захвата» прибрежных территорий, которые по закону должны оставаться общедоступными.

Он подчеркнул, что подобная практика противоречит не только законодательству, но и культурным традициям страны, лишая граждан – особенно детей и семей – возможности свободно взаимодействовать с природой.

По данным кадастра, участок Киркорова в Одинцовском районе Подмосковья имеет площадь 10 тысяч квадратных метров и оценвается в 140,7 млн рублей. Однако, по словам Рыськова, фактическая площадь участка превышает 11 тысяч «квадратов» вместе с захваченной частью береговой полосы.

Бизнесмен намерен обратиться в суд, чтобы оспорить законность границ участка и добиться восстановления свободного доступа к берегу.

Певец или его представители пока публично не прокомментировали ситуацию.

Анастасия Чинкова

