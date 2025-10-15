SHAMAN в КНДР исполнил посвящённую Ким Чен Ыну песню

15 октября 2025, 15:12

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, исполнил песню, посвящённую лидеру КНДР Ким Чен Ыну. На это обратила внимание Общественная Служба Новостей.





Как сообщает издание, во время выступления в Северной Корее артист представил новую композицию, посвящённую северокорейскому народу и его лидеру. Видеозапись концерта распространилась в социальных сетях. По данным ОСН, припев песни полностью посвящён личности Ким Чен Ына.





«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», – спел SHAMAN.