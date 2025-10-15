SHAMAN в КНДР исполнил посвящённую Ким Чен Ыну песню
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, исполнил песню, посвящённую лидеру КНДР Ким Чен Ыну. На это обратила внимание Общественная Служба Новостей.
Как сообщает издание, во время выступления в Северной Корее артист представил новую композицию, посвящённую северокорейскому народу и его лидеру. Видеозапись концерта распространилась в социальных сетях. По данным ОСН, припев песни полностью посвящён личности Ким Чен Ына.
«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», – спел SHAMAN.Этот визит стал для SHAMAN вторым в КНДР. Концерт российских артистов в Пхеньяне посетил сам Ким Чен Ын, который, как отмечается, выразил благодарность участникам мероприятия и лично поднялся на сцену, где поприветствовал и приобнял певца.
Ранее сообщалось, что делегация российских исполнителей прибыла в Пхеньян по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В мероприятиях приняли участие представители российских культурных и государственных организаций.