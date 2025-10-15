Достижения.рф

SHAMAN в КНДР исполнил посвящённую Ким Чен Ыну песню

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, исполнил песню, посвящённую лидеру КНДР Ким Чен Ыну. На это обратила внимание Общественная Служба Новостей.



Как сообщает издание, во время выступления в Северной Корее артист представил новую композицию, посвящённую северокорейскому народу и его лидеру. Видеозапись концерта распространилась в социальных сетях. По данным ОСН, припев песни полностью посвящён личности Ким Чен Ына.

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», – спел SHAMAN.
Этот визит стал для SHAMAN вторым в КНДР. Концерт российских артистов в Пхеньяне посетил сам Ким Чен Ын, который, как отмечается, выразил благодарность участникам мероприятия и лично поднялся на сцену, где поприветствовал и приобнял певца.

Ранее сообщалось, что делегация российских исполнителей прибыла в Пхеньян по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В мероприятиях приняли участие представители российских культурных и государственных организаций.
Анастасия Чинкова

