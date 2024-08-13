Сериал и перелом: в Волоколамске рассказали о необычной посетительнице библиотеки

В Волоколамский библиотечный центр посетители приходят не только читать книги: здесь проводят фотосессии, занимаются рукоделием, дети играют, а взрослые могут даже смотреть сериалы на библиотечных компьютерах. Просмотр и конспектирование сериала в библиотеке стали постоянным досугом одной пожилой местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.