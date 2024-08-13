Сериал и перелом: в Волоколамске рассказали о необычной посетительнице библиотеки

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
В Волоколамский библиотечный центр посетители приходят не только читать книги: здесь проводят фотосессии, занимаются рукоделием, дети играют, а взрослые могут даже смотреть сериалы на библиотечных компьютерах. Просмотр и конспектирование сериала в библиотеке стали постоянным досугом одной пожилой местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Посетительница каждый день проводит в библиотеке около четырёх часов. Она смотрит любимый сериал и параллельно делает заметки на листе бумаги. Дома она переписывает заметки в тетрадь: так заметки превращаются в рукописный конспект сюжета», — говорится в сообщении.Недавно женщина сломала ногу и вынужденно прервала свои библиотечно-сериальный занятия. Сотрудники библиотеки переживали за неё, но, к счастью, женщина смогла оправиться от травмы и вернуться. Сейчас она каждый день понимается на второй этаж и снова проводит время в библиотеке.
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