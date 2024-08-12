В Подмосковье пройдёт областная презентация сборника стихов военнослужащих

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АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области» выпустил сборник стихов, написанных ветеранами спецоперации и семьями военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе автономной неправительственной организации.
«Комитет планирует провести областное мероприятие – презентацию сборника «Пишу душой, читаю сердцем». Оно состоится 24 августа в полдень по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, Юбилейный проезд д.5А, Центральная городская библиотека им. М. Горького», – говорится в сообщении.Желающие побывать на презентации могут связаться с контактным лицом – руководителем Комитета семей воинов Отечества Московской области Мариной Анатольевной Мигуновой по телефону: 8 (925) 222-23-73.
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