Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Воспитанницы цирковой студии «Марион» серпуховского дворца культуры «Исток» Анна Джуринская и Ольга Красневская получили награды пятого Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк! Отрада зажигает звезды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Участники фестиваля демонстрировали свои навыки и искусство в разных цирковых жанрах. Для жюри и зрителей выступали акробаты, жонглёры, эквилибристы, представлены были и различные оригинальные номера.«Представительницы Серпухова вошли в число лучших. Анна Джуринская стала лауреатом II степени, а Ольга Красневская - лауреатом III степени», — говорится в сообщении.
Фестиваль проводился в Москве 6 октября.
Читайте также:
В Серпухове 5 октября завершился фестиваль «Объектив России»
В Серпухове открылась выставка резьбы по дереву
Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
Лев Каштанов