Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля

11 октября в 18:00 в Детской музыкальной школе имени Е. П. Дербенко пройдёт концерт, посвящённый памяти советского и российского композитора, народного артиста России Павла Аедоницкого. Мероприятие под названием «Душевный разговор» будет включать выступления артистов Москонцерта и творческих коллективов из Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.