В Серпухове 5 октября завершился фестиваль «Объектив России»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
5 октября завершился фестиваль «Объектив России», организованный Серпуховским историко-художественным музеем. Мероприятие проводилось уже второй раз и объединило как профессиональных фотографов, так и любителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В день закрытия фестиваля участники собрались в фондохранилище галереи «Каретный сарай» Серпуховского музея, где прошёл мастер-класс по фотосъёмке «Романтический образ в портрете».
Участники изучили особенности романтического портрета и сделали снимки. Затем состоялся просмотр работ с комментариями профессионалов, среди которых был фотограф Владимир Лосман.
Во время вечера обсуждались различные аспекты фотоискусства, подводились итоги сезона, делились впечатлениями и открытиями, сделанными за год. Поэтесса Ольга Грачёва прочитала стихотворение, посвящённое Серпухову.
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