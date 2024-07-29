Свыше 1,6 тыс. человек побывали на первом фестивале «Поле Фолка» в Муранове

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более 1,6 тыс. человек за два дня посетили музыкальный фестиваль «Поле Фолка», который впервые состоялся в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Хедлайнерами нового масштабного проекта стали группы «Отава Ё» и Zventa Sventana. Перед зрителями также выступили такие популярные фольклорные коллективы, как этнопроект «Коленкоръ», группа «Якруна», ансамбль «Ихтис», проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж», трио KLE2GO, группа «Ян Сар», музыкальный проект «За краем» и другие», – отметили в пресс-службе.Посетители также послушали лекцию медиаблогера, эксперта по семейным ценностям, мецената, эксперта и члена команды «Народного фронта» Екатерины Величкиной. Она провела беседу на тему «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага». Величкина рассказала, как ей удаётся успешно сочетать бизнес-карьеру, общественную деятельность и семью.
Помимо этого, лекцию прочитал писатель, историк старообрядчества Дмитрий Урушев. В музее-усадьбе прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для детей и взрослых.
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