«Это не знак качества»: Антонов высказался об «Интервидении»

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Участие в «Интервидении» не будет для артистов знаком качества, но создание конкурса — правильный шаг. Об этом заявил народный артист России, музыкант и композитор Юрий Антонов, которому сегодня исполнилось 80 лет.
В интервью RT он отметил, что соревнования российских молодых исполнителей с артистами из дружественных стран — это очень хорошо, Россия давно не проводила такого международного конкурса.
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«Знаком качества — нет, но президент сделал правильный ход. Нас отстранили от Евровидения — хотя я последние несколько лет вообще не смотрел этот конкурс. Сейчас трудно сказать, как пройдёт Интервидение. Мы увидим, услышим первый его вариант и сделаем выводы», — поделился мнением Юрий Антонов.Читайте также:
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Данил Пономарев