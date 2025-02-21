В Италии потребовали убрать с «Евровидения» песню эстонца Томми Кэша как «унизительную»

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В Италии вызвала возмущение песня Espresso Macchiato, которую представитель Эстонии Томми Кэш собирается представить на «Евровидении» в этом году. Руководители организации по защите прав потребителей Codacons подали официальный запрос на запрет исполнения композиции на конкурсе.
Текст песни написан на стилизованной смеси итальянского и английского языков, сообщает издание The Guardian. В своём музыкальном номере эстонский рэпер Кэш изображает на сцене мафиози. Певец словами и жестами издевается над стереотипами об итальянцах и обыгрывает такие клише об итальянцах, как кофе и сигареты.
Представители Codacons заявили, что они «уважают свободу самовыражения артистов», однако текст композиции вызывает у них серьёзные опасения. По их мнению, песня выставляет итальянцев в «уничижительном» свете, а постоянные отсылки к показной роскоши и организованной преступности, увязываемой с Италией и её гражданами, «оскорбляют множество людей». На основании вышесказанного организация потребовала от организаторов «Евровидения» пересмотреть решение о допуске данной композиции к участию в конкурсе.
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Представители Codacons заявили, что они «уважают свободу самовыражения артистов», однако текст композиции вызывает у них серьёзные опасения. По их мнению, песня выставляет итальянцев в «уничижительном» свете, а постоянные отсылки к показной роскоши и организованной преступности, увязываемой с Италией и её гражданами, «оскорбляют множество людей». На основании вышесказанного организация потребовала от организаторов «Евровидения» пересмотреть решение о допуске данной композиции к участию в конкурсе.
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Александр Бойцов