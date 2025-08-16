SHAMAN покорил Пхеньян: как прошёл концерт в честь 80-летия освобождения КНДР
В Пхеньяне состоялся концерт в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства, на котором особым гостем стал российский исполнитель SHAMAN. Об этом пишет ТАСС.
Патриотические композиции Ярослава Дронова (настоящее имя артиста), в Северной Корее охарактеризованные как «преисполненные национальной эмоцией российские шедевры», произвели глубокое впечатление на зрителей, включая верховного лидера КНДР Ким Чен Ына.
SHAMAN исполнил свои известные песни «Встанем» и «Моя Россия», которые вызвали бурные аплодисменты и восторг публики. По завершении выступления всем артистам вручили цветочные корзины в знак благодарности и уважения.
Вместе с SHAMAN в Пхеньян прибыла официальная делегация Министерства культуры Российской Федерации во главе с заместителем министра Андреем Малышевым, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, что подчеркнуло высокий уровень культурного обмена между двумя странами.
Читайте также: