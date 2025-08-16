SHAMAN покорил Пхеньян: как прошёл концерт в честь 80-летия освобождения КНДР

16 августа 2025, 20:01

SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

В Пхеньяне состоялся концерт в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства, на котором особым гостем стал российский исполнитель SHAMAN. Об этом пишет ТАСС.