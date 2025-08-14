SHAMAN прибыл в Северную Корею, чтобы отпраздновать освобождение КНДР от оккупации
Певец Shaman (Ярослав Дронов) прибыл в в Северную Корею. Певец посетил Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Делегацию под руководством заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева встретили в столице КНДР 14 августа. В группу также вошли ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и другие представители. Торжественные мероприятия, посвящённые исторической дате, пройдут 15 августа.
Параллельно в Пхеньяне находится делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным. Визиты проходят на фоне укрепления двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР.
Напомним, что недавно в Ялте состоялся концерт Дронова. Билеты на выступление певца были мгновенно распроданы. Среди зрителей была и народная артистка Надежда Бабкина. Во время мероприятия она вышла к сцене с цветами, чтобы вручить их Ярославу, и призналась, что очень «хотелось спеть». И действительно, спели. Артисты вместе исполнили казачью песню «Ой, то не вечер».
