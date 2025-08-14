SHAMAN прибыл в Северную Корею, чтобы отпраздновать освобождение КНДР от оккупации

14 августа 2025, 05:27

ЦТАК: Певец SHAMAN приехал в КНДР на празднование освобождения страны от оккупации

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прибыл в в Северную Корею. Певец посетил Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).