Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящий саммит с Трампом на Аляске

12 августа 2025, 20:21

Кремль: Путин поговорил по телефону с Ким Чен Ыном

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и проинформировал его о предстоящей 15 августа на Аляске встрече с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении Кремля на официальном сайте.