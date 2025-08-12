Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящий саммит с Трампом на Аляске
Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и проинформировал его о предстоящей 15 августа на Аляске встрече с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении Кремля на официальном сайте.
Путин также поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной Дня освобождения Кореи, отмечаемой 15 августа; северокорейский лидер отметил, что в КНДР этот праздник считают «общим» в память о вкладе Красной Армии. Стороны договорились и далее поддерживать личные контакты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио обсудил подготовку встречи Путина и Трампа и подтвердил настрой на её успешное проведение.
Встреча Путина с Трампом состоится в Анкоридже.
