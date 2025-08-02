Россиянка приехала в Северную Корею и приобрела там «ядерную боеголовку»

02 августа 2025, 12:05

Россиянка купила копию ядерной боеголовки во время отпуска в КНДР

Фото: iStock/Gerasimov174

Россиянка отправилась отдыхать на недавно открывшийся для туристов из России курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее, где приобрела необычный сувенир. Об этом сообщает РИА Новости.