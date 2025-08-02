Россиянка приехала в Северную Корею и приобрела там «ядерную боеголовку»
Россиянка отправилась отдыхать на недавно открывшийся для туристов из России курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее, где приобрела необычный сувенир. Об этом сообщает РИА Новости.
Туристка в местном сувенирном магазине купила копию ядерной ракеты.
Курорт Вонсан-Кальма впечатлил россиян чистотой пляжей и гостеприимством местных жителей. В магазинах отдыхающим предлагали широкий ассортимент сувениров, передающих национальный колорит КНДР, среди которых была и миниатюрная копия ядерной боеголовки.
По отзывам туристов, уровень сервиса и красота курорта получили высокую оценку. Местные жители активно приветствовали гостей и создавали комфортную атмосферу отдыха.
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