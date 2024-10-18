Шатилова резко отозвалась о ремейках советских фильмов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский диктор Анна Шатилова подвергла критике ремейки советских фильмов.
Она также рекомендовала создателям подобной кинопродукции придумывать что-то своё.
Ранее сообщалось, что цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.
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«Надо придумывать что-то свое. Если не можете придумывать, берите классику. Классика никогда вас не подведет, а вот эти ремейки — это расписываться в собственной несостоятельности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Шатилова.
Ранее сообщалось, что цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.
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Мелисса Тимофеева