Юная звезда из Серпухова сыграла главную роль в фильме с Нонной Гришаевой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Девятилетняя актриса театра и кино Алиса Прохорова из Серпухова сыграла главную роль в фильме «Про мою маму и про меня», где её партнёршей по съемкам стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Картина «Про мою маму и про меня», где с Алисой Прохоровой сыграли такие известные актёры, как Нонна Гришаева и Георгий Дронов, завоевала призы многих кинофестивалей. Фильм можно посмотреть в соцсетях Нонны Гришаевой», — говорится в сообщении.Отмечается, что участие в этой ленте является уже 25-й актёрской работой Алисы Прохоровой. За её плечами роли в фильмах, сериалах и театральных постановках. Например, скоро Алису можно будет увидеть в сериале с Дмитрием Нагиевым, где юная актриса сыграла его дочь.
Читайте также:
В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»
В Подмосковье стартует конкурс на стипендию губернатора в сфере искусства
На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
Лев Каштанов