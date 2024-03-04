Шедевры под лупой: в Серпухове открылась выставка микроминиатюр

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка «Шедевры микроискусства» открылась в музейно-выставочном центре городского округа Серпухов, на ней представлены произведения, рассмотреть которые можно только с помощью микроскопа, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Автор работ — мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин. Свою первую миниатюру он выполнил на рисовом зёрнышке уже более 25 лет назад. Сейчас в коллекции художника более 250 работ. В экспозицию попали 40 из них, в том числе — внесённые в Книгу рекордов Гиннеса и Российскую книгу рекордов», — говорится в сообщении.Каждая работа снабжена специальной оптической системой, позволяющей рассмотреть миниатюру во всех деталях.
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