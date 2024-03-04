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Шедевры под лупой: в Серпухове открылась выставка микроминиатюр

04 марта 2024, 12:14
Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Шедевры микроискусства» открылась в музейно-выставочном центре городского округа Серпухов, на ней представлены произведения, рассмотреть которые можно только с помощью микроскопа, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Автор работ — мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин. Свою первую миниатюру он выполнил на рисовом зёрнышке уже более 25 лет назад. Сейчас в коллекции художника более 250 работ. В экспозицию попали 40 из них, в том числе — внесённые в Книгу рекордов Гиннеса и Российскую книгу рекордов», — говорится в сообщении.
Каждая работа снабжена специальной оптической системой, позволяющей рассмотреть миниатюру во всех деталях.


Выставка будет работать до 21 апреля, возрастных ограничений нет.

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#минкульттуризма мо
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Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»
04 марта 2024, 03:50

Фото: iStock/ vadimrysev

Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт израильской телерадиовещательной корпорации Kan.
Ранее организаторы песенного конкурса отвергли предложенную Израилем песню October Rain («Октябрьский дождь»), усмотрев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают погибших на войне солдат, что сочли намеком на октябрьские события 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. Представлять страну на Евровидении должна 20-летняя Эден Голан — участница пятого сезона российской версии «Голос. Дети».

Согласно правилам «Евровидения», в выступлениях участников не должно быть политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений и рекламы.

В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Россия отстранена от участия с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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#евровидение
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Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды
04 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на Московской неделе моды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Ривелли поучаствует в показе Maison Esve, начало которого запланировано на 17.00 4 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. За это время должны состояться более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров, который пройдут в «Манеже» и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят такие российские дизайнеры как Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди и Лара Суровая. Среди иностранных дизайнеров: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). Программа недели моды также включает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.

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В Коломне проведут весенний показ мод
01 марта 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Показ весенне-летних коллекций одежды российских модельеров проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Гости показа увидят повседневные, вечерние, этнические и свадебные наряды от модельеров Лады Левиной, Ларисы Банакиной, Елены Сединкиной, Анны Родиной, Натальи Рябцевой, Анастасии Завацкой, Евгении Рябцевой, Надежды Иншаковой, Ольги Филатовой, Ольги Балашовой, Елены Дмитриевой и Светланы Оспищевой», — говорится в сообщении.
Показ организован по инициативе хореографа, руководительницы модельной студии «Очарование» Альбины Ивлевой. Моделями на показе будут ученицы этой студии.

Показ состоится в 16:00, вход свободный, количество мест ограничено. Возрастные ограничения — 12 .

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В Серпухове открылась выставка картин «Территория женской души»

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«Мастер Репин»: выставка Ильи Репина и его учеников в музее «Новый Иерусалим»
#коломна
#мода
#культура
#минкульттуризма мо
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В Серпухове открылась выставка картин «Территория женской души»
01 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Бесплатная выставка картин художницы Ирины Ласковой «Территория женской души» открылась в Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Ирина Ласкова создаёт женские портреты. Она пишет в авторской технике на деревянных досках. В работе художница использует такие материалы как акрил, постель, морилка и поталь. Создание одной картины занимает около четырёх-пяти недель», — отмечается в сообщении.
Выставка продлится до 13 марта, вход свободный.

Ирина Ласкова — член Творческого Союза художников России, художница и дизайнер, победительница всероссийских и международных выставок.

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#серпухов
#культура
#выставка
#картины
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В Кашире открывается выставка акварелей художницы Маковской
01 марта 2024, 14:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка картин каширской художницы Людмилы Маковской «Моя любовь — акварель» откроется во вторник, 5 марта, в городской детской библиотеке-филиале «Библиотека — музей кукол», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Картины выполнены в технике акварели. На натюрмортах изображены цветы, фрукты и овощи из сада художницы, которые она выращивает сама», — цитируются в сообщении слова заведующей библиотекой Ирины Селеменовой.
В экспозиции также есть городские пейзажи Каширы и автопортрет художницы.

Выставка будет работать до мая этого года.

Людмила Маковская является членом Союза художников России и Международной федерации художников, а также заслуженным учителем РФ.

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#кашира
#выставка
#картины
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«Мастер Репин»: выставка Ильи Репина и его учеников в музее «Новый Иерусалим»
01 марта 2024, 12:46

Фото: Радио 1

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 29 февраля открыл выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».
Илья Репин – одна из ключевых, системообразующих фигур русского искусства в целом и реалистической школы в частности, в том числе благодаря своей преподавательской деятельности и влиянию на молодое поколение художников.

Фото: Радио 1

Проект создан в год 180-летия Ильи Репина. На выставке можно не только посмотреть работы одного из величайших авторов, но и познакомиться с произведениями искусства учеников мастера – выдающимися художниками, которые стали гордостью русской живописной школы.

Фото: Радио 1


«Людей, которые не знают Репина, практически нет. Мы знаем о его творчестве со школьной скамьи. Репин – близкий по духу мастер, который помогает раскрыть для зрителя простые истины, не только живописи, но и жизни в целом. В его работах интересная динамика, есть следование сюжетам. В портретах Репина мы можем увидеть самих себя, или своих знакомых, настолько у них отражается душа человека», - рассказала «Радио 1» Наталья Михалина заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея «Новый Иерусалим»

Фото: Радио 1
Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников. В основе повествовательной структуры проекта лежат три ключевых принципа Репина, которые также вынесены в названия разделов: «Тело так тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим собственным путем».

Фото: Радио 1

«Воспитанники Репина вспоминают его как человека не всегда последовательного в своих суждениях, но при этом он учил их наполнять сосуд правильной формой. Репин вознес русское искусство на невероятные высоты, он человек, который совершил прорыв в русском искусстве», - отметила Наталья Михалина.

Фото: Радио 1

В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие. Выставка будет открыта до 28 июля 2024 года.

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#музей
#истра
#выставка
#новый иерусалим
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе патриотической песни
01 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/momnoi

Творческий конкурс проводится в рамках всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», принять в нём участие приглашают авторов и исполнителей из Московской области, сообщает пресс-служба общественного движения «Бессмертный полк России».
«Цель конкурса — создание и продвижение новых патриотических песен. Заявки на участие в стихотворной части конкурса принимаются с 1 февраля по 20 марта включительно, приём песенных заявок ведётся с 1 февраля по 15 апреля», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа — заочный и очный. Награждение победителей состоится 5 мая в Музее Победы в Москве. Песни, попавшие в финал конкурса, будут сопровождать шествие колонн Бессмертного полка 9 мая в Москве и других городах России.

Полная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте акции pesnipolka.ru.

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#конкурс
#песня
#творчество
#бессмертный полк
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Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»
Озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Карпатов умер
01 марта 2024, 03:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Башкирский народный артист и актер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», умер на 72-м году жизни, говорится в сообщении пресс-службы Башкирского государственного театра кукол, передает РБК.
«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – сообщается в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти актера не разглашается.

Карпатов родился в 1953 году в городе Горький (Нижний Новгород). После окончания Горьковского театрального училища он начал работать в Башкирском государственном театре кукол. Артист ставил такие спектакли, как «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством». После переезда в Москву в 2001 году Карпатов снимался в кино, выступал на сцене и работал в качестве актера озвучивания в анимационных фильмах.

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В Подмосковье открылась выставка работ художника Ильи Репина
29 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

110 работ Ильи Репина и его учеников представит музей «Новый Иерусалим» к юбилею художника. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» заработала в сторико-художественном музее «Новый Иерусалим».

«Выставка в «Новом Иерусалиме» фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание. Это и Серов, и Кустодиев, Малявин, Бродский, Сомов, Серебрякова, Грабарь и другие авторы, которые сформировались как художники при участии и поддержке Ильи Репина», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года. Также в рамках выставки можно приобрести каталог и сувенирную продукцию.

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