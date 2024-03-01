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В Коломне проведут весенний показ мод

01 марта 2024, 18:04
Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Показ весенне-летних коллекций одежды российских модельеров проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Гости показа увидят повседневные, вечерние, этнические и свадебные наряды от модельеров Лады Левиной, Ларисы Банакиной, Елены Сединкиной, Анны Родиной, Натальи Рябцевой, Анастасии Завацкой, Евгении Рябцевой, Надежды Иншаковой, Ольги Филатовой, Ольги Балашовой, Елены Дмитриевой и Светланы Оспищевой», — говорится в сообщении.
Показ организован по инициативе хореографа, руководительницы модельной студии «Очарование» Альбины Ивлевой. Моделями на показе будут ученицы этой студии.


Показ состоится в 16:00, вход свободный, количество мест ограничено. Возрастные ограничения — 12+.

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#мода
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#минкульттуризма мо
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В Серпухове открылась выставка картин «Территория женской души»
01 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Бесплатная выставка картин художницы Ирины Ласковой «Территория женской души» открылась в Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Ирина Ласкова создаёт женские портреты. Она пишет в авторской технике на деревянных досках. В работе художница использует такие материалы как акрил, постель, морилка и поталь. Создание одной картины занимает около четырёх-пяти недель», — отмечается в сообщении.
Выставка продлится до 13 марта, вход свободный.

Ирина Ласкова — член Творческого Союза художников России, художница и дизайнер, победительница всероссийских и международных выставок.

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#серпухов
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#выставка
#картины
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В Кашире открывается выставка акварелей художницы Маковской
01 марта 2024, 14:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка картин каширской художницы Людмилы Маковской «Моя любовь — акварель» откроется во вторник, 5 марта, в городской детской библиотеке-филиале «Библиотека — музей кукол», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Картины выполнены в технике акварели. На натюрмортах изображены цветы, фрукты и овощи из сада художницы, которые она выращивает сама», — цитируются в сообщении слова заведующей библиотекой Ирины Селеменовой.
В экспозиции также есть городские пейзажи Каширы и автопортрет художницы.

Выставка будет работать до мая этого года.

Людмила Маковская является членом Союза художников России и Международной федерации художников, а также заслуженным учителем РФ.

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#кашира
#выставка
#картины
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«Мастер Репин»: выставка Ильи Репина и его учеников в музее «Новый Иерусалим»
01 марта 2024, 12:46

Фото: Радио 1

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 29 февраля открыл выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».
Илья Репин – одна из ключевых, системообразующих фигур русского искусства в целом и реалистической школы в частности, в том числе благодаря своей преподавательской деятельности и влиянию на молодое поколение художников.

Фото: Радио 1

Проект создан в год 180-летия Ильи Репина. На выставке можно не только посмотреть работы одного из величайших авторов, но и познакомиться с произведениями искусства учеников мастера – выдающимися художниками, которые стали гордостью русской живописной школы.

Фото: Радио 1


«Людей, которые не знают Репина, практически нет. Мы знаем о его творчестве со школьной скамьи. Репин – близкий по духу мастер, который помогает раскрыть для зрителя простые истины, не только живописи, но и жизни в целом. В его работах интересная динамика, есть следование сюжетам. В портретах Репина мы можем увидеть самих себя, или своих знакомых, настолько у них отражается душа человека», - рассказала «Радио 1» Наталья Михалина заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея «Новый Иерусалим»

Фото: Радио 1
Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников. В основе повествовательной структуры проекта лежат три ключевых принципа Репина, которые также вынесены в названия разделов: «Тело так тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим собственным путем».

Фото: Радио 1

«Воспитанники Репина вспоминают его как человека не всегда последовательного в своих суждениях, но при этом он учил их наполнять сосуд правильной формой. Репин вознес русское искусство на невероятные высоты, он человек, который совершил прорыв в русском искусстве», - отметила Наталья Михалина.

Фото: Радио 1

В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие. Выставка будет открыта до 28 июля 2024 года.

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#музей
#истра
#выставка
#новый иерусалим
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе патриотической песни
01 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/momnoi

Творческий конкурс проводится в рамках всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», принять в нём участие приглашают авторов и исполнителей из Московской области, сообщает пресс-служба общественного движения «Бессмертный полк России».
«Цель конкурса — создание и продвижение новых патриотических песен. Заявки на участие в стихотворной части конкурса принимаются с 1 февраля по 20 марта включительно, приём песенных заявок ведётся с 1 февраля по 15 апреля», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа — заочный и очный. Награждение победителей состоится 5 мая в Музее Победы в Москве. Песни, попавшие в финал конкурса, будут сопровождать шествие колонн Бессмертного полка 9 мая в Москве и других городах России.

Полная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте акции pesnipolka.ru.

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#конкурс
#песня
#творчество
#бессмертный полк
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Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»
Озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Карпатов умер
01 марта 2024, 03:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Башкирский народный артист и актер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», умер на 72-м году жизни, говорится в сообщении пресс-службы Башкирского государственного театра кукол, передает РБК.
«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – сообщается в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти актера не разглашается.

Карпатов родился в 1953 году в городе Горький (Нижний Новгород). После окончания Горьковского театрального училища он начал работать в Башкирском государственном театре кукол. Артист ставил такие спектакли, как «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством». После переезда в Москву в 2001 году Карпатов снимался в кино, выступал на сцене и работал в качестве актера озвучивания в анимационных фильмах.

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В Подмосковье открылась выставка работ художника Ильи Репина
29 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

110 работ Ильи Репина и его учеников представит музей «Новый Иерусалим» к юбилею художника. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» заработала в сторико-художественном музее «Новый Иерусалим».

«Выставка в «Новом Иерусалиме» фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание. Это и Серов, и Кустодиев, Малявин, Бродский, Сомов, Серебрякова, Грабарь и другие авторы, которые сформировались как художники при участии и поддержке Ильи Репина», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года. Также в рамках выставки можно приобрести каталог и сувенирную продукцию.

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#новый иерусалим
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Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»
29 февраля 2024, 14:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Стало известно о смерти актера театра и кино Павла Маркина. Его не стало 4 февраля, но о печальном событии общественность узнала только сегодня, пишет Росбалт.
Павел Маркин ушёл на 54-м году жизни. Известно, что он был выпускником престижного актерско-режиссерского отделения Театра-школы Ролана Быкова. Играл на сцене столичного театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно развивал свою кинокарьеру. Актёр создал множество запоминающихся образов в более чем 78 кинопроектах.

Мы видели его в таких работах, как «На углу у Патриарших», «Семейные тайны», «Слепой», «Адъютанты любви», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Реальные пацаны», «Молодежка», «СашаТаня» и ряде других.

Чаще всего Павлу Маркину доставались эпизодические роли, но он всегда был органичен и убедителен в каждом из образов. Последними работами, в которых был задействован артист, стали «Арбатские тайны» и «Райский». На момент его смерти эти проекты находились в стадии производства.

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#актёр
#смерть
#кино
#сериал
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Три отреставрированных шедевра «Мосфильма» покажут в кинотеатрах
29 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/LeMusique

В честь 100-летия киноконцерна «Мосфильм» российские зрители получат уникальную возможность увидеть отреставрированные шедевры советского кинематографа на больших экранах.
В повторный прокат выйдут три культовые комедии: «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом событии сообщил ТАСС генеральный директор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян .

«Плёнку с этими фильмами восстановили мастера лаборатории «Мосфильм» покадрово, а затем воссоздали в современном формате 4K», – уточнил Гндолян.
Опрос, проведённый среди любителей кино, помог определить самые желанные картины для показа на большом экране. Ими стали непревзойдённые комедии Леонида Гайдая и Владимира Меньшова.

Проект «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» уже успел порадовать зрителей повторными показами фильмов «Асса», «Ширли-мырли», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» демонстрировались на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.

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#кино
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#кинотеатры
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Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов»
28 февраля 2024, 23:22

Фото: istockphoto.com/Jasper Chamber

Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в «Битве роботов» – одной из дисциплин «Игр будущего» и получила в качестве приза $80 тыс.
Капитан команды Артёмом Юмашев поделился впечатлениями от турнира и отметил зрелищность шоу.

«Всё это впечатляет. Стоит отметить великолепную арену и ощущение полного погружения в происходящее, поскольку зрители находились очень близко к площадке. Считаю, что прошедшие соревнования – это лучшее, что происходило в последнее время в рамках турнира «Битва роботов», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Юмашев.

Отмечается, что в суперфинале «Битвы роботов» из 16 команд остались четыре: одна команда из Индии и три из России, а две из этих российских команд представляли Санкт-Петербург.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков называл Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.

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