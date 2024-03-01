В Коломне проведут весенний показ мод

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Показ весенне-летних коллекций одежды российских модельеров проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Гости показа увидят повседневные, вечерние, этнические и свадебные наряды от модельеров Лады Левиной, Ларисы Банакиной, Елены Сединкиной, Анны Родиной, Натальи Рябцевой, Анастасии Завацкой, Евгении Рябцевой, Надежды Иншаковой, Ольги Филатовой, Ольги Балашовой, Елены Дмитриевой и Светланы Оспищевой», — говорится в сообщении.Показ организован по инициативе хореографа, руководительницы модельной студии «Очарование» Альбины Ивлевой. Моделями на показе будут ученицы этой студии.
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