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В Кашире открывается выставка акварелей художницы Маковской

01 марта 2024, 14:33
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка картин каширской художницы Людмилы Маковской «Моя любовь — акварель» откроется во вторник, 5 марта, в городской детской библиотеке-филиале «Библиотека — музей кукол», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Картины выполнены в технике акварели. На натюрмортах изображены цветы, фрукты и овощи из сада художницы, которые она выращивает сама», — цитируются в сообщении слова заведующей библиотекой Ирины Селеменовой.
В экспозиции также есть городские пейзажи Каширы и автопортрет художницы.


Выставка будет работать до мая этого года.

Людмила Маковская является членом Союза художников России и Международной федерации художников, а также заслуженным учителем РФ.

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#кашира
#выставка
#картины
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«Мастер Репин»: выставка Ильи Репина и его учеников в музее «Новый Иерусалим»
01 марта 2024, 12:46

Фото: Радио 1

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 29 февраля открыл выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».
Илья Репин – одна из ключевых, системообразующих фигур русского искусства в целом и реалистической школы в частности, в том числе благодаря своей преподавательской деятельности и влиянию на молодое поколение художников.

Фото: Радио 1

Проект создан в год 180-летия Ильи Репина. На выставке можно не только посмотреть работы одного из величайших авторов, но и познакомиться с произведениями искусства учеников мастера – выдающимися художниками, которые стали гордостью русской живописной школы.

Фото: Радио 1


«Людей, которые не знают Репина, практически нет. Мы знаем о его творчестве со школьной скамьи. Репин – близкий по духу мастер, который помогает раскрыть для зрителя простые истины, не только живописи, но и жизни в целом. В его работах интересная динамика, есть следование сюжетам. В портретах Репина мы можем увидеть самих себя, или своих знакомых, настолько у них отражается душа человека», - рассказала «Радио 1» Наталья Михалина заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея «Новый Иерусалим»

Фото: Радио 1
Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников. В основе повествовательной структуры проекта лежат три ключевых принципа Репина, которые также вынесены в названия разделов: «Тело так тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим собственным путем».

Фото: Радио 1

«Воспитанники Репина вспоминают его как человека не всегда последовательного в своих суждениях, но при этом он учил их наполнять сосуд правильной формой. Репин вознес русское искусство на невероятные высоты, он человек, который совершил прорыв в русском искусстве», - отметила Наталья Михалина.

Фото: Радио 1

В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие. Выставка будет открыта до 28 июля 2024 года.

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#музей
#истра
#выставка
#новый иерусалим
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе патриотической песни
01 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/momnoi

Творческий конкурс проводится в рамках всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», принять в нём участие приглашают авторов и исполнителей из Московской области, сообщает пресс-служба общественного движения «Бессмертный полк России».
«Цель конкурса — создание и продвижение новых патриотических песен. Заявки на участие в стихотворной части конкурса принимаются с 1 февраля по 20 марта включительно, приём песенных заявок ведётся с 1 февраля по 15 апреля», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа — заочный и очный. Награждение победителей состоится 5 мая в Музее Победы в Москве. Песни, попавшие в финал конкурса, будут сопровождать шествие колонн Бессмертного полка 9 мая в Москве и других городах России.

Полная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте акции pesnipolka.ru.

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#песня
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#бессмертный полк
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Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»
Озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Карпатов умер
01 марта 2024, 03:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Башкирский народный артист и актер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», умер на 72-м году жизни, говорится в сообщении пресс-службы Башкирского государственного театра кукол, передает РБК.
«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – сообщается в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти актера не разглашается.

Карпатов родился в 1953 году в городе Горький (Нижний Новгород). После окончания Горьковского театрального училища он начал работать в Башкирском государственном театре кукол. Артист ставил такие спектакли, как «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством». После переезда в Москву в 2001 году Карпатов снимался в кино, выступал на сцене и работал в качестве актера озвучивания в анимационных фильмах.

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#артист
#актёр
#смерть
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В Подмосковье открылась выставка работ художника Ильи Репина
29 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

110 работ Ильи Репина и его учеников представит музей «Новый Иерусалим» к юбилею художника. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» заработала в сторико-художественном музее «Новый Иерусалим».

«Выставка в «Новом Иерусалиме» фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание. Это и Серов, и Кустодиев, Малявин, Бродский, Сомов, Серебрякова, Грабарь и другие авторы, которые сформировались как художники при участии и поддержке Ильи Репина», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года. Также в рамках выставки можно приобрести каталог и сувенирную продукцию.

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#выставка
#новый иерусалим
#художники
#учителя
#министр
#выставки
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Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»
29 февраля 2024, 14:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Стало известно о смерти актера театра и кино Павла Маркина. Его не стало 4 февраля, но о печальном событии общественность узнала только сегодня, пишет Росбалт.
Павел Маркин ушёл на 54-м году жизни. Известно, что он был выпускником престижного актерско-режиссерского отделения Театра-школы Ролана Быкова. Играл на сцене столичного театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно развивал свою кинокарьеру. Актёр создал множество запоминающихся образов в более чем 78 кинопроектах.

Мы видели его в таких работах, как «На углу у Патриарших», «Семейные тайны», «Слепой», «Адъютанты любви», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Реальные пацаны», «Молодежка», «СашаТаня» и ряде других.

Чаще всего Павлу Маркину доставались эпизодические роли, но он всегда был органичен и убедителен в каждом из образов. Последними работами, в которых был задействован артист, стали «Арбатские тайны» и «Райский». На момент его смерти эти проекты находились в стадии производства.

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#артист
#актёр
#смерть
#кино
#сериал
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Три отреставрированных шедевра «Мосфильма» покажут в кинотеатрах
29 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/LeMusique

В честь 100-летия киноконцерна «Мосфильм» российские зрители получат уникальную возможность увидеть отреставрированные шедевры советского кинематографа на больших экранах.
В повторный прокат выйдут три культовые комедии: «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом событии сообщил ТАСС генеральный директор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян .

«Плёнку с этими фильмами восстановили мастера лаборатории «Мосфильм» покадрово, а затем воссоздали в современном формате 4K», – уточнил Гндолян.
Опрос, проведённый среди любителей кино, помог определить самые желанные картины для показа на большом экране. Ими стали непревзойдённые комедии Леонида Гайдая и Владимира Меньшова.

Проект «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» уже успел порадовать зрителей повторными показами фильмов «Асса», «Ширли-мырли», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» демонстрировались на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.

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#опрос
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#кинотеатры
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Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов»
28 февраля 2024, 23:22

Фото: istockphoto.com/Jasper Chamber

Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в «Битве роботов» – одной из дисциплин «Игр будущего» и получила в качестве приза $80 тыс.
Капитан команды Артёмом Юмашев поделился впечатлениями от турнира и отметил зрелищность шоу.

«Всё это впечатляет. Стоит отметить великолепную арену и ощущение полного погружения в происходящее, поскольку зрители находились очень близко к площадке. Считаю, что прошедшие соревнования – это лучшее, что происходило в последнее время в рамках турнира «Битва роботов», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Юмашев.

Отмечается, что в суперфинале «Битвы роботов» из 16 команд остались четыре: одна команда из Индии и три из России, а две из этих российских команд представляли Санкт-Петербург.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков называл Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.

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#шоу
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Аль Пачино сыграет Короля Лира в новой экранизации Шекспира
28 февраля 2024, 20:38

Фото: iStock/LeMusique

Легендарный актер Аль Пачино и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн сыграют в новой экранизации шекспировской трагедии «Король Лир», пишет Deadline.
Режиссёром картины станет Бернард Роуз, известный по фильмам «Кэндимэн» и «Анна Каренина» (1997).

Для Аль Пачино это не первый опыт перевоплощения в шекспировского персонажа. В 2004 году он блистательно сыграл Шейлока в «Венецианском купце», а в театральных постановках 1970-х годов воплотил роль Ричарда III. По словам Роуза, Пачино идеально подходит для роли короля Лира, сложного и трагического монарха, который на склоне лет неосмотрительно отрекается от своих дочерей.

Джессика Честейн исполнит роль Гонерильи, одной из трёх дочерей Лира, которая хитростью и обманом захватывает власть над наследством отца. Роуз намеревается представить Гонерилью не просто как злодейку, но как сложного и уязвимого персонажа, движимого собственными мотивами.

Помимо Пачино и Честейн, в новом «Короле Лире» появятся также Дэмиэн Бичир («Омерзительная восьмерка») в роли графа Глостера и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») в роли герцога Корнуолла.

Съёмки картины должны начаться до конца текущего года, а её премьера запланирована на 2025 год.

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#кино
#актёр
#съёмки
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В Подмосковье состоялась тематическая встреча «Сильнее стали»
28 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Tzido

В подмосковном Одинцове рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
Уточняется, что участниками таких встреч являются служащие из муниципалитетов и члены их семей, которые были или являются добровольцами, участвующими в СВО, а также волонтёры. На подобных мероприятиях люди делятся опытом и вдохновляют друг друга.

«Мы посвятили наше мероприятие людям, заслуживающим миллиона добрых слов и молитв. Мы хотим, чтобы Родина жила, чтобы военнослужащие вернулись домой живыми и здоровыми. Мы продолжаем служить и любить нашу Родину. И вместе с жителями мы каждый день делаем так, чтобы люди гордились своей малой Родиной», — приводит RuNews24.ru слова члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.

Она подчеркнула, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, являющаяся инициатором встреч, продолжает свою работу для того, чтобы помогать и поддерживать людей.

Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие».

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