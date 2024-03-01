В Кашире открывается выставка акварелей художницы Маковской

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выставка картин каширской художницы Людмилы Маковской «Моя любовь — акварель» откроется во вторник, 5 марта, в городской детской библиотеке-филиале «Библиотека — музей кукол», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Картины выполнены в технике акварели. На натюрмортах изображены цветы, фрукты и овощи из сада художницы, которые она выращивает сама», — цитируются в сообщении слова заведующей библиотекой Ирины Селеменовой.В экспозиции также есть городские пейзажи Каширы и автопортрет художницы.
Людмила Маковская является членом Союза художников России и Международной федерации художников, а также заслуженным учителем РФ.
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