В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Патриотический фестиваль военной славы русского оружия планируется провести в городском парке Павловского Посада в сентябре, вопросы его организации обсудили представители местных физкультурно-военных объединений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Во встрече, посвящённой проведению фестиваля, приняли участие представители Казачьего общества имени Дмитрия Донского, физкультурно-патриотического объединения «Волчок» и волонтёрская организация Павловского Посада по начальной военной подготовке «Рокот», — говорится в сообщении.На встрече присутствовал также участник специальной военной операции, инструктор по тактической медицине центра РАТМЕД. Отмечается, что 25 августа он проведёт для всех желающих практическое занятие на территории «ТИРА». Занятие начнётся в 12:00, при себе нужно иметь перевязочный материал и жгут.
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