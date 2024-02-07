Школьник из Каширы получил Гран-при творческого конкурса «Морозные узоры»

Большой концерт состоялся в хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске, он был посвящён встрече выпускников, а также памяти основательницы школы. На сцену выходили ученики возрастов — от старших до самых маленьких, передаёт корреспондент Анна Тюрюмина.

«Мы называли её «мамой», а она нас – своими детьми. Она подарила нам безусловную любовь. Благодаря ей лично я нашла свой путь в жизни, и моя благодарность бесконечна!» — рассказала Екатерина Табачникова.

«С Ириной Владимировной связано столько ярких и счастливых воспоминаний детства. Мы несли культуру нашего народа по всему миру, объехали много стран», — сказал он.

Такие вечера-концерты проводятся в школе ежегодно, и всегда собравшиеся с теплом вспоминают Ирину Зайцеву.Екатерина была выпускницей этой хореографической школы, а теперь работает хореографом: преподаёт детям народные танцы.Воспоминаниями поделился и выпускник школы Илья Гуйтар.Праздничный концерт завершился номером «Белый день», в котором приняли участие все желающие – не только ученики, но и зрители, даже те из них, кто давно не поднимался на сцену.В Подмосковье стартовал конкурс на самую красивую матрешкуВ Балашихе открывается выставка, посвящённая светильникамЛекторий «Последняя дуэль» пройдет в Московской области