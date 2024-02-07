Школьник из Каширы получил Гран-при творческого конкурса «Морозные узоры»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Каширский школьник Артём Рыжов завоевал Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дипломом «Гран-при» награжден участник кружка игры на ударных инструментах «Drum Grove» каширского Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира Артём Рыжов», — говорится в сообщении.Конкурс «Морозные узоры» проводился в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов», его организует одноименный благотворительный фонд. Миссия фонда состоят в поисках и поддержке одарённых детей, предоставление им возможность творчески реализоваться.
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