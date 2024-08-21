В День российского кино «Ленфильм» покажет свои лучшие новинки

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В День российского кино, 27 августа, «Ленфильм» бесплатно покажет свои лучшие новинки.
Так, в программе показа будут картины «Вести незримый бой» (16+) Андрея Егорова, триллер «Чужая жизнь» (18+) режиссера Виктора Татарского, «Последний теплоход» (12+) режиссёров Ильи Желтикова и Анастасии Полухиной и т. д.
Киномарафон начнётся в 12:30. Как пишет «Петербургский дневник», большая часть показов картин бесплатные, однако необходима предварительная регистрация, так как количество билетов ограничено.
Ранее сообщалось, что в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде Московской области в воскресенье, 25 августа, проведут бесплатную интерактивную программу «Славное детство», мероприятие приурочено к шестилетию музея.
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Киномарафон начнётся в 12:30. Как пишет «Петербургский дневник», большая часть показов картин бесплатные, однако необходима предварительная регистрация, так как количество билетов ограничено.
Ранее сообщалось, что в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде Московской области в воскресенье, 25 августа, проведут бесплатную интерактивную программу «Славное детство», мероприятие приурочено к шестилетию музея.
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Мелисса Тимофеева