Школьники Подмосковья могут поучаствовать по Всероссийской акции к юбилею Пушкина

«Наш молодой фестиваль „Город танцует в парках“ стал ещё популярнее, мы получили более 1000 заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Мы видели, как ребята танцоры и жители ждали фестиваль, встречи с Егором Дружининым, другими нашими популярными хореографами. Значит, будем продолжать. Тем более, что и количество парков благодаря программе Губернатора, в регионе растет. Новые и модернизированные парки с удобными сценами притягивают все больше посетителей и дают больше возможностей всем любителям танца проявить себя. Поэтому всех, кто не смог или не решился участвовать в этом году, не прошел отборочные туры, призываю не расстраиваться и желаю успехов в следующем, уже третьем сезоне фестиваля», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.