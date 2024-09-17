Школьники Подмосковья могут поучаствовать по Всероссийской акции к юбилею Пушкина

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
По всей России с 25 сентября по 15 октября пройдёт акция «Во славу российского гения», посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Принять участие в нём могут и подмосковные школьники, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проявить литературные, артистические и художественные способности ребята могут в таких номинациях, как «Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта); «Пушкинские чтения» (прочтение произведений Пушкина); «И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвящённое поэту и его творческому наследию); «Пушкин в живописи» (портрет Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).
Для этого нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале.
По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 50 самых интересных работ, которые опубликуют на портале.
Мероприятие проводит Министерство культуры России в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Этот проект реализуют Минкультуры и Минпросвещения страны совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.
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Для этого нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале.
По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 50 самых интересных работ, которые опубликуют на портале.
Мероприятие проводит Министерство культуры России в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Этот проект реализуют Минкультуры и Минпросвещения страны совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.
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Лора Луганская