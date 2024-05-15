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В Пушкинском округе проведут «диспансерные выходные»

15 мая 2024, 16:25
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Жители разных населённых пунктов Пушкинского городского округа смогут пройти диспансеризацию в ближайшие выходные — 18 и 19 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«18 мая с девяти утра до двух часов дня жители округа смогут пройти диспансеризацию в любой из муниципальных поликлиник, а в детских поликлиниках №2 в Ивантеевке и №5 в посёлке Правдинский диспансеризацию можно будет пройти всей семьей», — говорится в сообщении.
Кроме того, для жителей микрорайона Детская в Ивантеевке будет организована выездная диспансеризация на базе школы №2 на улице Богданова.



А 19 мая выездная диспансеризация будет организована в Новом Пушкино на базе школы №11 по адресу: улица Просвещения, дом №5.

Всем желающим пройти диспансеризацию рекомендуется взять с собой образцы мочи и кала, чтобы отдать их на анализы.

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#пушкино
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
В Люберцах девочке-подростку удалили две литровые кисты яичников
15 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали девочку с двумя огромными кистами яичников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
13-летняя школьница поступила в приёмный покой с жалобами на сильную боль в животе и его увеличенный размер. Диагностика выявила у пациентки перекрут яичника, который привёл к полному или частичному нарушению кровообращения. Врачи решили провести лапароскопическую операцию. Они устранили перекрут и удалили два гигантских доброкачественных новообразования – параовариальные кисты. В каждой из них содержалось по литру жидкости.
«Образование поначалу может ничем не проявлять себя, его могут диагностировать случайно. В нашем случае детские хирурги вместе с гинекологами правильно поставили диагноз и выполнили органосохраняющую операцию, удалив редко встречающиеся гигантские кисты у несовершеннолетней. Важно, что пациентке сохранили репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением стационарного отделения №1 Тамара Добровольская.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#девочка
#операция
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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Названы факторы, влияющие на способность бросить курить
Нарколог Шуров: Бросить курить помогает внешняя мотивация
15 мая 2024, 15:44

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что к факторам, помогающим бросить курить, относятся внешние и внутренние мотивации человека.
К первым он отнёс желание завести детей, приход в общество или компанию, где курение не является нормой и т. д. А вот с внутренней мотивацией, по словам эксперта, надо работать отдельно.

«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — пояснил в беседе с RT врач.

Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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#курение
#врач
#общество
#нарколог
#люди
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Терапевт Оттаева рассказала, как выявить начало артериальной гипертонии
15 мая 2024, 13:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева рассказала, как не пропустить начало развития гипертонии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Артериальная гипертония является самым распространённым хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения.

«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже, если цифры установились на отметке 140 на 90 мм рт. ст. и иногда её превышают, то это уже гипертония. К основным признакам заболевания относятся головные боли, звон в ушах, легкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, а также учащенное сердцебиение и утомляемость. При появлении таких сигналов, особенно если они не единичны, не стоит все списывать на усталость и переработки, а также переживания», — подчеркнула врач-терапевт Фатима Оттаева.

Также усугубляют появление гипертонии избыточный вес, низкая физическая активность, вредные привычки и высокий уровень сахара и холестерина в крови.

При появлении первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалистам для дальнейшего лечения.

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#жара
#врач
#заболевания
#терапевт
#симптомы
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В Подмосковье 20 мая проведут день бесплатной диагностики родинок
15 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Проверить свои родинки и узнать, не ли риска развития рака кожи, жители Подмосковья смогут в рамках дня бесплатной диагностики меланомы, который будет проводиться во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«День диагностики меланомы – это наш общий вклад в борьбу с этим опасным заболеванием. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье», — цитируются в сообщении слова главного врача МОККВД Юлии Матушевской.
В рамках диагностики опытные врачи осмотрят кожу и ответят на все вопросы, возникающие у пациентов. Для прохождения бесплатной диагностики потребуется предварительная запись. Записаться можно онлайн — на сайте melanomaday.ru или по телефону горячей линии 7-800- 200-03-45. Заявки на запись принимаются до 16 мая.

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#онкология
#диагностика
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Жгут и пинцет: Дачникам раскрыли, что необходимо держать в аптечке
15 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/Mkovalevskaya

На заре дачный сезон, а это значит, что пора завершать все необходимые приготовления к поездкам за город.
О том, что обязательно должно быть в аптечке у любого дачника, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

Врачи назвали полный список препаратов и медицинского оборудования, которые должны находиться в дачной аптечке:

- антисептические растворы, такие как перекись водорода, хлоргекседин, мирамистин;
- раствор йода и/или бриллиантовый зелёный;
- стерильный бинт, вата;
- жгут;
- пинцет;
- обезболивающие и антигистаминные препараты;
- глазные капли;
- репеленты от комаров и клещей.

«Также не забывайте брать с собой все лекарства, которые пьёте на постоянной основе, проследите, чтобы был достаточный запас питьевой воды и держите телефон заряженным, чтобы в экстренном случае вызвать скорую помощь. Берегите себя и будьте здоровы!», — заключили врачи.

Ранее врачи Химкинской областной больницы раскрыли правду о диагнозе «метеозависимость» и о том, как бороться с его симптомами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аптека
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#врачи
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В Подмосковье за первый квартал текущего года провели более 26 тыс. онкоскринингов
15 мая 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 26 тысяч онкоскринингов — исследований, направленных на диагностику онкологических заболеваний, провели жителям Московской области за первый квартал 2024 года, в результате было выявлено свыше 7,4 тыс. отклонений от нормы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«По результат более 26 тысяч проведённых онкоскринингов удалось выявить свыше 7,4 тыс. отклонений. А в 322 случаях было подтверждено онкологическое заболевание», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Онкоскрининговые исследования — это маммография, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и анализ кала на скрытую кровь.

В министерстве напомнили, что женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, а анализ на ПСА и скрытую кровь в кале проводят по назначению лечащего врача или в рамках диспансеризации.

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#онкология
#диагностика
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман
14 мая 2024, 20:46

Фото: iStock/Jasmina81

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
Кроме того, в обществе считается, что такие напитки, как шампанское, вино, пиво, являются более культурными, чем, например, водка или самогон. Однако, считает специалист, всё это иллюзия, поскольку любые алкогольные напитки вредны, а увлечение ими заканчивается зависимостью и алкоголизмом.

«Любой алкоголь – это раствор этанола. Это все самообман. Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек мог выпить и бутылку водки, но считает, что раз он пьёт что-то лёгкое – нет проблем. Как правило, начинают со слабоалкогольных напитков, а заканчивается все одинаково. Это одинаково вредная дрянь. Это все разновидность самообмана», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.

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#алкоголь
#врач
#шампанское
#нарколог
#напитки
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Подмосковный педиатр назвала сроки введения прикорма в рацион младенцев
14 мая 2024, 20:36

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Начинать вводить прикорм мамам подрастающих малышей необходимо в позитивной обстановке при условии соблюдения нескольких правил. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Детской поликлиники №1 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Малыш должен быть здоров, не должно быть стрессовых ситуаций, а начало прикорма не должно совпадает со временем вакцинации. Оптимальным для начала введения прикорма считается период с четырёх до шести месяцев. До этого периода кишечник малыша ещё не способен усваивать более грубую пищу, чем грудное молоко или адаптированная молочная смесь. Нужно время для заселения кишечника микрофлорой, дозревания ферментов, развития мышц и нервов, регулирующих движения пищи в кишечнике», – сказала Теплова, советы которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
По словам врача, вводить прикорм позже шестимесячного возраста также нежелательно, поскольку тогда возрастает риск развития дефицита микронутриентов. Дело в том, что первый год жизни ребёнка связан с интенсивным ростом и развитием. Для обеспечения организма необходимыми веществами питание должно соответствовать потребностям развивающегося организма.

Однако специалист заверила, что определяющим в введении прикорма считается не возраст, а готовность к его введению.
«Имеется в виде сформированный пищевой интерес – малыш живо интересуется, что вы кладете себе в рот, что находится у вас на тарелке, тянет ручки к еде, открывает рот при виде пищи, пытается взять из тарелки кусочек», – добавила Теплова.
Также, по её словам, младенец должен уверенно удерживать верхнюю половину туловища – держать голову или сидеть.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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#врач
#педиатр
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Россиянам рассказали о смертельной опасности работы в офисе
Мясников заявил об опасности 8-часового рабочего дня в сидячем положении
14 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/dusanpetkovic

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что работа в офисе, предполагающая 8-часовой рабочий день в сидячем положении, пагубно влияет на здоровье и даже способна сократить годы жизни.
«Речь не только о деменции, это и сокращение жизни. Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно. <…> У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли. Нивелировать это нужно при помощи физической культуры», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявляла, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#врачи
#опасность
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#офис
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