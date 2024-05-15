В Пушкинском округе проведут «диспансерные выходные»

Проверить свои родинки и узнать, не ли риска развития рака кожи, жители Подмосковья смогут в рамках дня бесплатной диагностики меланомы, который будет проводиться во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.