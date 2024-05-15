В Пушкинском округе проведут «диспансерные выходные»

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Жители разных населённых пунктов Пушкинского городского округа смогут пройти диспансеризацию в ближайшие выходные — 18 и 19 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«18 мая с девяти утра до двух часов дня жители округа смогут пройти диспансеризацию в любой из муниципальных поликлиник, а в детских поликлиниках №2 в Ивантеевке и №5 в посёлке Правдинский диспансеризацию можно будет пройти всей семьей», — говорится в сообщении.Кроме того, для жителей микрорайона Детская в Ивантеевке будет организована выездная диспансеризация на базе школы №2 на улице Богданова.
А 19 мая выездная диспансеризация будет организована в Новом Пушкино на базе школы №11 по адресу: улица Просвещения, дом №5.
Всем желающим пройти диспансеризацию рекомендуется взять с собой образцы мочи и кала, чтобы отдать их на анализы.
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