В Пушкино захоронили останки воина Великой Отечественной войны Виктора Максимова

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
15 мая на территории Черкизовского кладбища в Пушкинском прошло торжественное захоронение останков Максимова Виктора Сергеевича. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Красноармеец героически погиб рядом с пос. Добринское Смоленской области, защищая Родину от фашистских захватчиков.
В мероприятии принимали участие сотрудники администрации, настоятель Покровского Храма, председатель Совета ветеранов округа, жители города и родственники погибшего героя.
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«Останки были обнаружены поисковиками Смоленской области (отрядом «Красноармеец» поискового объединения «Долг») в октябре 2023 года. До этого дня родные погибшего героя ничего не знали о его судьбе и считали его пропавшим без вести. Сегодня, благодаря работе поисковиков, защитник Отчества вернулся домой», — отметили в пресс-службе администрации.
В мероприятии принимали участие сотрудники администрации, настоятель Покровского Храма, председатель Совета ветеранов округа, жители города и родственники погибшего героя.
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Мира Полтева