Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»

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Минэкономразвития России и Фонд «Центр стратегических разработок» запустили Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», который проводится с 24 февраля по 12 июня 2025 года.
Целью конкурса является повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории путём сбора и демонстрации видеороликов о путешествиях по стране.
Отбор победителей будет осуществляться в восьми номинациях: «Гастрономические традиции», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Невероятная Россия», «От Калининграда до Камчатки», «Профессиональный ракурс» и «Яркие события».
В призовой фонд войдут подарки от экспертного жюри.
Принять участие в конкурсе могут все россияне, включая жителей Московской области, а также жители других государств, путешествующие по России.
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Отбор победителей будет осуществляться в восьми номинациях: «Гастрономические традиции», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Невероятная Россия», «От Калининграда до Камчатки», «Профессиональный ракурс» и «Яркие события».
В призовой фонд войдут подарки от экспертного жюри.
Принять участие в конкурсе могут все россияне, включая жителей Московской области, а также жители других государств, путешествующие по России.
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Анастасия Чинкова