​В конкурсе «Знание.Лектор» в этом году выявят рекордное число победителей

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Конкурс объединяет просветителей всей страны, давая им возможность заявить о себе и заключить контракты на проведение лекций в своих регионах.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, в этом году будет определено рекордное число победителей – 100 в категории взрослых и 21 – среди юных лекторов. Каждый взрослый победитель получит контракт на 100 тыс. рублей. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля, для юных участников – до 15 июня.
В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты от 14 до 17 лет. 100 лучших участников пригласят на тематическую смену в «Артек» с 25 сентября по 16 октября.
Финал для взрослых пройдёт в ноябре в Москве. По итогам конкурса 100 победителей заключат контракты на проведение лекций и получат призы.
За четыре года в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие более 41 тыс. представителей 89 регионов России. Организатор конкурса – Российское общество «Знание».
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«Подмосковье традиционно входит в число лидеров конкурса. Так, в прошлом году регион занял второе место в Центральном федеральном округе по количеству заявок и четвёртое – в стране. Победителем прошлого сезона стала учительница начальных классов из Химок Любовь Потапова», – напомнили в ведомстве.В новом сезоне участники пройдут онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Программу подготовили ведущие эксперты публичных выступлений, медиа и коммуникации под руководством бизнес-тренера Нины Зверевой. Затем конкурсанты проведут очные лекции и представят авторское выступление экспертному совету.
В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты от 14 до 17 лет. 100 лучших участников пригласят на тематическую смену в «Артек» с 25 сентября по 16 октября.
Финал для взрослых пройдёт в ноябре в Москве. По итогам конкурса 100 победителей заключат контракты на проведение лекций и получат призы.
За четыре года в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие более 41 тыс. представителей 89 регионов России. Организатор конкурса – Российское общество «Знание».
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Лора Луганская