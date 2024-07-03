В Подмосковье состоится финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

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Финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проведут 5-8 июля в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, за звание лучших сразятся 300 семейных команд, сообщает пресс-служба конкурса.
«5 июня состоится торжественное открытие. В этот день финалисты познакомятся друг с другом и встретятся с почётными гостями. Кроме того, для участников конкурса предусмотрены мастер-классы и прочие активности», — говорится в сообщении.6 июля начнётся оценочный этап, он продлится два дня. В ходе этого этапа семейные команды будут выполнять различные творческие, спортивные и интеллектуальные задания.
Организаторы отмечают, что 7 июля принять участие в конкурсных активностях смогут гости и партнёры мероприятия, а также журналисты.
Церемония награждения победителей назначена на 8 июля — День семьи, любви и верности. 30 семейных команд, признанных лучшими по итогам конкурса, получат жилищные сертификаты на 5 млн рублей. Кроме того, все 300 семей-финалистов получат в награду путешествия.
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