В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»

Фото: пресс-служба Движения Первых
Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» проводит Росмолодёжь совместно с центром «Воин» и Движением Первых. Сообщает пресс-служба Движения Первых.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 16 лет: курсанты и ученики кадетских и казачьих классов, студенты колледжей и вузов, участники патриотических проектов, специалисты силовых ведомств и сферы воспитания, педагоги и участники боевых действий», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Будущий наставник». «Молодой наставник», «Наставник-профессионал» и «Наставник специальной подготовки».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта, там же можно пройти онлайн-регистрацию.
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