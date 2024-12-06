Школьница из Каширы победила на конкурсе «Таланты и поклонники»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ученица Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова одержала победу на зональном этапе конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дарья Маркова победила в номинации «Театральное искусство» подноминации «Стихотворение». 17 декабря она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса в городском округе Истра», — говорится в сообщении.В администрации также отметили, что хороших результатов достиг на конкурсе театральный коллектив «7-ая проба» каширской школы №7: ребята заняли третье место в номинации «Театральное искусство».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Конкурс «Таланты и поклонники» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Ребята соревнуются в разных видах творчества на тему пожарной безопасности.
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