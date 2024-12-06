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Школьница из Каширы победила на конкурсе «Таланты и поклонники»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова одержала победу на зональном этапе конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дарья Маркова победила в номинации «Театральное искусство» подноминации «Стихотворение». 17 декабря она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса в городском округе Истра», — говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что хороших результатов достиг на конкурсе театральный коллектив «7-ая проба» каширской школы №7: ребята заняли третье место в номинации «Театральное искусство».



Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс «Таланты и поклонники» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Ребята соревнуются в разных видах творчества на тему пожарной безопасности.

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#кашира
#конкурс
#творчество
#дети
#школьники
В Национальном центре «Россия» стартовала новогодняя программа
06 декабря 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Праздничную программу «Новогодняя Россия» запустили для посетителей Национального центра «Россия», сообщает пресс-служба администрации центра.
«Гостей познакомят с культурной и традициями народов России, покажут уникальные изделия народных художественных ремёсел и промыслов, а также пригласят принять участие в культурных событиях для всей семьи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посещение праздничных и прочих мероприятий Национального центра «России» является бесплатным.

Национальный центр «Россия» был создан на базе Международного форума-выставки «Россия», работавшего на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Под нужды Национального центра «Россия» правительству Москвы было поручено безвозмездно передать выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

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В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС
06 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «Мир твоих увлечений», в экспозицию которой вошли творческие работы ветеранов Каширской ГРЭС, открылась в Центральной библиотеке городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены работы в различных жанрах и техниках: фотографии, рисунки, вышивки, валяние и прочее», — говорится в сообщении.
Экспозицию открыл председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Он отметил, как важны труд и творчество людей, который внесли огромный вклад в развитие энергетики района, области и страны.

Выставка работ ветеранов Каширской ГРЭС «Мир твоих увлечений» будет работать до 20 декабря.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста.

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#библиотека
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В парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста
05 декабря 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста. Она расположена на одной из скамеек и уже стала точкой притяжения жителей и гостей города, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Модест был подобран работниками парка ещё котёнком и стал местной знаменитостью. Его назвали в честь Модеста Чайковского – русского драматурга, оперного либреттиста и театрального критика, младшего брата выдающегося композитора Петра Чайковского. У кота есть свои обязанности. Он обходит нижнюю часть парка и участвует в мероприятиях вместе с посетителями», – отметили в ведомстве.
Имена Чайковских тесно связаны с Клином. Там Пётр Ильич написал балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Пиковая дама», «Иоланта» и другие произведения. После смерти композитора Модест Чайковский решил увековечить память старшего брата. В 1894 году он стал сооснователем Дома-музея Чайковского в Клину и издал фундаментальную биографию композитора в трёх томах.

Парк «Сестрорецкий» расположен на обоих берегах реки Сестры. На левом берегу оборудована набережная, на правом – амфитеатр со сценой на воде проходят концерты классической и современной музыки под открытым небом.

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#московская область
#минкульт мо
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Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова
05 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Чехов провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», гости осмотрели местные музеи и святыни, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программу экскурсии вошло посещение Музея памяти Лопасненского края, где посетителям рассказали о битве при Молодях, в которой русские войска дали отпор армии крымского хана, а также о народных рукоделиях и музыке», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширяне также посетили Вознесенскую Давидову пустынь, в которой находится храм с мощами более 200 святых. А завершилась экскурсия в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

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#чехов
#активное долголетие
#экскурсия
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Долголеты из Серебряных Прудов выступят на театральном фестивале в Коломне
05 декабря 2024, 11:30

Фото: Ирина Матвеева

Фестиваль «Театр без границ», приуроченный к Международному дню инвалидов, проводится сегодня, 5 декабря, в Коломне, в число участников вошли актёры студии «Вдохновение» при клубе «Активное долголетие» в Серебряных Прудах, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«На фестивале студия «Вдохновение» представит постановку «В некотором царстве…». Это небольшая юмористическая сценка о том, как король с королевой выдавали замуж свою дочь. Исторя рассказывается на современный лад. В труппе семь человек, все артисты – участники нашего клуба «Активное долголетие»., – рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский» Ирина Ермилова.
Студия «Вдохновение» существует уже более пяти лет, в её активе свыше десяти постановок.

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#серебряные пруды
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#фестиваль
#культура
#творчество
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В предстоящие выходные стартуют ледовые шоу программы «Зима в Подмосковье»
04 декабря 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В зимнем сезоне 2024-2025 жителей и гостей Подмосковья ждут популярные ледовые представления от прославленных чемпионов по фигурному катанию. Они будут проходить в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В прошлом году такие шоу собрали более 100 тыс. зрителей. В этом сезоне запланировано 29 ледовых представлений. В их числе – 15 спектаклей Татьяны Навки, 10 – Ильи Авербуха и по два – Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы. Авербух представит «Шоу чемпионов», в котором будут участвовать финалисты телепроекта «Народный ледниковый». Представление «Двенадцать месяцев» подготовила команда Слуцкой. А Плющенко представить зрителям сказки на льду», – поделились в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ледовые представления от чемпионов в этом году дойдут и до отдалённых уголков Подмосковья. Спектакли покажут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Егорьевске, Чехове и Сергиевом Посаде.

А уже в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, ледовые шоу состоятся в Мытищах и Химках. Там зрители увидят сказку «Двенадцать месяцев» в постановке Ирины Слуцкой.

7 декабря представление покажут в Дмитрове, а 8 декабря в Красногорске пройдут ледовые «Сказки Евгения Плющенко».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

В расписании могут произойти изменения. За актуальной информацией можно следить на портале.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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#праздники
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В Каширу привезут мотофристайл-шоу
04 декабря 2024, 13:08

Фото: istockphoto.com/liorpt

Мотофристайл-шоу в исполнении профессиональных спортсменов из команды FMX13 покажут в Кашире 2 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зрителей ждут акробатические номера на мотоциклах и багги, захватывающие трюки, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», — рассказала и.о. начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью округа Кашира Елена Львова.
Место проведения шоу в настоящее время согласовывается. Подробную информацию о предстоящем мероприятии разместят в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Команду FMX13 основал в 2007 году Алексей Колесников. Это самый титулованный фристайл-мотокросс райдер России. Он одерживал победы на национальном чемпионате, а также этапах чемпионатов Европы и мира.

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#фристайл
#мотоцикл
#новый год
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67 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана приняли участие в Международном форуме в Коломне
03 декабря 2024, 18:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

67 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана приняли участие в Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Он прошел 29 ноября в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Итоги исследований повелись во Дворце культуры «Коломна», где также работала выставка этнокультурных проектов.

Заведующий отделом развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева обратилась к участникам форума и передала слова заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова, который говорил о важности подобных мероприятий для Подмосковья.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«При поддержке ГРДНТ им. Поленова Подмосковье стало центром притяжения и объединения научного подхода и лучших практик этнографов», — сказала она.

Трехлетние экспедиции проходили в Нижегородской, Самарской, Сахалинской областях, Марий Эл, Дагестане и других регионах, о чем было рассказано и показано на форуме.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Руководители экспедиций Екатерина Тирон (Республика Алтай) и Наталья Котельникова (Республика Крым) выступили с докладами. Светлана Коваль (Хабаровский край) поделилась опытом сохранения декоративного-прикладного искусства негидальцев, а Мария Жучкова (Липецкая область) рассказала о создания узоров из песка на Троицу в селе Волчье Добровского муниципального округа.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также на форуме впервые показали фильм «Волчье. Дорога из песка», который был снят как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии.
В завершении мероприятия был показан фольклорно-этнографический спектакль «Марфа Иванова», который исполнил коллектив народного творчества Липецкой области фольклорного ансамбля «Воскресение».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Форум прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».

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#Алтай
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Депутат нашел новое занятие для молодежи
Депутат Иванов: молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников
03 декабря 2024, 12:21

Фото: iStock/guruXOOX

Молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, студентов следует отправлять на практику в реставрационные мастерские, чтобы они перенимали бесценный опыт от профессионалов.
«Успешное возрождение школы реставрации требует активного привлечения молодежи. Молодые специалисты, полные идей, энергии и готовности учиться, могут подарить вторую жизнь памятникам истории и культуры», — предложил он в беседе с NEWS.ru.
Депутат считает, что реставрация храмов, монастырей, икон и картин станет основой для профессионального роста молодежи, а также сформирует у нее глубокую ответственность, духовные ценности и любовь к отечеству.

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