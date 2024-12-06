В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выставка «Мир твоих увлечений», в экспозицию которой вошли творческие работы ветеранов Каширской ГРЭС, открылась в Центральной библиотеке городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены работы в различных жанрах и техниках: фотографии, рисунки, вышивки, валяние и прочее», — говорится в сообщении.Экспозицию открыл председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Он отметил, как важны труд и творчество людей, который внесли огромный вклад в развитие энергетики района, области и страны.
Выставка работ ветеранов Каширской ГРЭС «Мир твоих увлечений» будет работать до 20 декабря.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста.
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