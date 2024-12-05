В парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста

В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста. Она расположена на одной из скамеек и уже стала точкой притяжения жителей и гостей города, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.