В парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста. Она расположена на одной из скамеек и уже стала точкой притяжения жителей и гостей города, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Модест был подобран работниками парка ещё котёнком и стал местной знаменитостью. Его назвали в честь Модеста Чайковского – русского драматурга, оперного либреттиста и театрального критика, младшего брата выдающегося композитора Петра Чайковского. У кота есть свои обязанности. Он обходит нижнюю часть парка и участвует в мероприятиях вместе с посетителями», – отметили в ведомстве.Имена Чайковских тесно связаны с Клином. Там Пётр Ильич написал балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Пиковая дама», «Иоланта» и другие произведения. После смерти композитора Модест Чайковский решил увековечить память старшего брата. В 1894 году он стал сооснователем Дома-музея Чайковского в Клину и издал фундаментальную биографию композитора в трёх томах.
Парк «Сестрорецкий» расположен на обоих берегах реки Сестры. На левом берегу оборудована набережная, на правом – амфитеатр со сценой на воде проходят концерты классической и современной музыки под открытым небом.
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Лора Луганская