Школьница из Каширы победила на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ученица художественного отделения детской школы искусств Каширы Лилия Кубанкова одержала победу на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций «По страницам русских сказок: к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«На конкурс принимались работы ребят, обучающихся детских художественных школах, школах искусств и художественных студиях. По итогам конкурса дипломом победителя первой степени акции награждена Лилия Кубанкова. Поздравляем победительницу и её преподавательницу Александру Страчкову», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Члены жюри оценивали оригинальность замысла присланных на конкурс иллюстраций к сказкам Пушкина, эстетичность исполнения, а также изысканность и красочность цветовой гаммы.
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