Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Мастер-класс по созданию закладок для книг провели для детей в доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В начале занятия ребятам напомнили, для чего нужна закладка, из чего её можно сделать и как её пользоваться, а также рассказали историю этого предмета. Затем участники мастер-класса приступили к изготовлению своих книжных закладок. Ребята проявили творческую фантазию, так что закладки получились яркие и весёлые», — говорится в сообщении.Отмечается, что закладка не только позволяет сразу отыскать место, на котором было прервано чтение, но и помогает маленьким читателям ориентироваться по строчкам. Кроме того, книга с закладкой прослужит дольше.
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