Школьница из Серпухова победила на фестивале талантов «Путь к мечте»

Фото: Валерий Гореловский
Валерия Стурова из 8 класса серпуховской гимназии №1 одержала победу на фестивале талантов из новых регионов России «Путь к мечте» в номинации «Медиатворчество» с видеороликом «Дружба народов», передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Я готовила ролик ко Дню народного единства. Идея была в том, чтобы дети разных национальностей рассказали на своём родном языке, как ценят российское творчество», — поделилась Валерия Стурова.Валерия год назад приехала в Московскую область из Донецка, в ДНР остались её мать и старший брат. В феврале этого года Валерия вместе с ещё двумя финалистами конкурса «Путь к мечте» отправится в Москву на торжественное награждение.
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