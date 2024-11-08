«Сильные и единые»: Подмосковье на форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ»

Фото: Радио 1
В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ».
Московская область принимает активное участие в сохранении и развитии народных художественных промыслов, потому представила на выставке самое разное: лаковую федоскинскую миниатюру, жостовскую роспись, гжель, вербилковский и дулевский фарфор, клинскую ёлочную игрушку, сергиево-посадскую матрешку и деревянную игрушку, павловопосадские платки.
Помимо посещения выставки, можно было поучаствовать, как передал корреспондент «Радио 1», в мастер-классах.
Преподаватель Федоскинского института миниатюрной живописи Вера Широкова проводила мастер-классы по жостковской росписи подноса и рассказала корреспонденту «Радио 1» об особенностях рисунка.
Также на площадке форума проходил мастер-класс по резьбе из дерева. Его проводил Богородский филиал Высшей школы искусств. Они показывали разные фигурки, но особенно отличились деревянные медведи.
Участниками фестиваля были самые разные люди: некоторые в строгих костюмах, а другие в традиционно-народных узорчатых.
Заместитель председателя Союза женщин Чувашской Республики Анастасия Спирина была в красном платье и традиционными русскими узорами. В разговоре с корреспондентом «Радио 1» она рассказала, что ей хотелось показать культуру чувашского народа, в которой заложен код народа всей России.
Завершился форум дефиле костюмов, которые изготовили художники Высшей школы народного искусства (академии).
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Помимо посещения выставки, можно было поучаствовать, как передал корреспондент «Радио 1», в мастер-классах.
Преподаватель Федоскинского института миниатюрной живописи Вера Широкова проводила мастер-классы по жостковской росписи подноса и рассказала корреспонденту «Радио 1» об особенностях рисунка.
«Используются специально масляные краски. Они сохнут долго. Конечный результат покрывается лаком. Один поднос можно писать неделю, а если простое что-то, то возможно справиться за пару дней. Жостовская особенность — мазок, потому что очень важно поставить четкий мазок, уверенный. Показать этот мазок по форме лепестка, по форме фруктов, дать объём всем цветам», — поделилась она.Фото: Радио 1
Также на площадке форума проходил мастер-класс по резьбе из дерева. Его проводил Богородский филиал Высшей школы искусств. Они показывали разные фигурки, но особенно отличились деревянные медведи.
«У мишек разные выражения лица и позы тоже разные, но тем не менее их что-то объединяет, и в каждой фигуре узнаешь именно Богородского медведя. Это не случайно, в этом и смысл сохранения традиций. Мы стилизуем медведей под Богородскую резьбу. Это наши отработанные силуэты, мы можем им делать разные эмоции, но важно сохранить узнаваемый стиль. Такова наша Богородская резьба. Медведь всегда был символом России», — рассказала корреспонденту «Радио 1» мастер Екатерина Евдокимова.
Участниками фестиваля были самые разные люди: некоторые в строгих костюмах, а другие в традиционно-народных узорчатых.
Заместитель председателя Союза женщин Чувашской Республики Анастасия Спирина была в красном платье и традиционными русскими узорами. В разговоре с корреспондентом «Радио 1» она рассказала, что ей хотелось показать культуру чувашского народа, в которой заложен код народа всей России.
«Сам костюм сшит по образу русского костюма, это купечество. И так как я сама из Тверской области, а оказалась в Чувашской республике, я решила, получается, соединить два вида костюма. Это чувашский костюм и русский костюм. На этом форуме я впервые. Могу сказать, что у меня одни из самых ярких сейчас впечатлений от шкатулки и от росписи, Потому что это такая невероятно сложная работа, кропотливая. И я вижу, как художник смог передать код нашего русского народа. Внутри у меня восхищение и трепет от того, что мы сильные, единые и непобедимые», — сказала девушка в прекрасном платье.Фото: Радио 1
Завершился форум дефиле костюмов, которые изготовили художники Высшей школы народного искусства (академии).
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Анастасия Бондарева