Сын Леонида Куравлёва решил продать его квартиру с видом на Кремль за 100 млн
Сын актёра Леонида Куравлёва выставил на продажу квартиру отца с видом на Кремль. Об этом стало известно из передачи «Ты не поверишь!».
У артиста остались двое детей — дочь Екатерина и сын Василий. Екатерина долго жила одна в пятикомнатной квартире на набережной с видом на Кремль и Москву-реку.
Площадь недвижимости — 120 квадратных метров, стоимость превышает 100 миллионов рублей. Консьержка рассказала, что дочь Леонида Вячеславовича давно не появлялась в квартире, сына там тоже не видят.
«Они вроде уехали, потому что квартиру продают», — заявила она.Друг актёра Аркадий Инин сообщил, что Василий продаёт квартиру ради сыновей.
«Вася прекрасен, жена его красавица, внуки героические, вообще амбалы. Повырастали уже двухметровые. Старшему Степану 23 года, Фёдору 19, школьнику Грише 16. Внешне они похожи на знаменитого дедушку, но актёрская профессия их не зацепила. Младший играет в баскетбол, старший уже работает в сфере автомобильного бизнеса», — рассказал Инин.Сам Василий Куравлёв комментариев по поводу продажи жилья не даёт.