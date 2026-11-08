«Дополнительные хлопоты»: Регина Тодоренко наняла себе личного повара

08 ноября 2026, 14:53

Регина Тодоренко наняла повара для соблюдения спецменю из-за частых командировок

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Регина Тодоренко пожаловалась на диеты после третьих родов и наняла личного повара. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая призналась, что ей пришлось отказаться от интенсивных нагрузок и сосредоточиться на правильном питании. Из-за частых командировок она наняла повара, который готовит для неё по индивидуальному плану.

«Приходить в форму после третьих родов — это адский труд. Поэтому я сосредоточилась на питании. 4-5 месяцев в году я нахожусь в командировках. Соблюдать какую-либо диету в таких условиях — это дополнительные хлопоты», — пояснила Тодоренко.