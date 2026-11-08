«Какая-то бяка»: Елизавета Боярская вторую неделю борется с загадочной заразой

08 ноября 2026, 15:21

Актриса Елизавета Боярская сообщила о тяжёлой болезни и назвала симптомы

Елизавета Боярская (Фото: Telegram @lizavetaboyarskaya)

Актриса Елизавета Боярская рассказала, что тяжело заболела. Об этом она заявила в личном блоге.





Елизавета сообщила, что вирус подхватили все актёры Малого драматического театра (Театр Европы), в котором она служит.

«Друзья, я немножко исчезла с радаров. Сразила меня какая-то бяка. Болею уже вторую неделю. Конечно, не очень хорошо болеть на ногах. Очень много было спектаклей. Но и потом, честно говоря, это какая-то гадость, которая заразила весь театр по очереди. Я в последний вагон запрыгнула, среди последних заболевших», — призналась артистка.

«Какая-то неведомая зараза залетела в город Санкт-Петербург», — заявила актриса.