Стало известно, кому Анастасия Волочкова завещает многомиллионное наследство

08 ноября 2026, 12:54

Анастасия Волочкова заявила, что не оставит наследство дочери Ариадне

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о планах относительно наследства. Своими размышлениями о последней воле она поделилась в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.





Во время прогулки по Новодевичьему кладбищу Волочкова сообщила, что не хочет передавать многомиллионное наследство дочери Ариадне. Балерина дала понять, что уже определилась с получателями своего имущества.

«Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось, просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро», — сказала она.