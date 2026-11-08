Стало известно, кому Анастасия Волочкова завещает многомиллионное наследство
Анастасия Волочкова заявила, что не оставит наследство дочери Ариадне
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о планах относительно наследства. Своими размышлениями о последней воле она поделилась в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Во время прогулки по Новодевичьему кладбищу Волочкова сообщила, что не хочет передавать многомиллионное наследство дочери Ариадне. Балерина дала понять, что уже определилась с получателями своего имущества.
«Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось, просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро», — сказала она.Артистка добавила, что хотела бы, чтобы её могила находилась на Новодевичьем кладбище. Кроме того, она выразила желание, чтобы в качестве памятника ей установили скульптуру балерины из белого мрамора. При этом Анастасия посетовала, что пока не получила звание народной артистки, которое помогло бы рассчитывать на участок на Новодевичьем кладбище.