Сын Зинаиды Шарко раскрыл, как актриса простила «разлучницу» Алису Фрейндлих

04 августа 2026, 13:18

Иван Шарко рассказал об отношениях Зинаиды Шарко и Алисы Фрейндлих

Зинаида Шарко (Фото: кадр из фильма «Луной был полон сад»)

Актриса Зинаида Шарко в итоге стала близкой подругой Алисы Фрейндлих, которую долгие годы считала виновной в разрушении своего брака и разлучницей. Об этом в годовщину смерти матери рассказал сын народной артистки РСФСР Иван Шарко.





В беседе с «Абзацем» Иван рассказал, что после развода с режиссёром Игорем Владимировым Шарко долго не принимала Фрейндлих и избегала общения с ней. Но со временем старые обиды ушли.

«Что касается Алисы Фрейндлих, то сначала мама воспринимала её исключительно как разлучницу, и отношений не было. Но с годами обиды забываются. Когда Алиса Бруновна пришла работать в БДТ, между ними возникла настоящая дружба: они вместе играли в спектаклях, общались на гастролях и приходили друг к другу на юбилеи», — поделился сын Зинаиды Максимовны.