«Она имеет средства»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности о новой возлюбленной
Прохор Шаляпин рассказал о состоятельной возлюбленной из центра Москвы
Шоумен Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказал, что его новая избранница — состоятельная женщина, проживающая в центре Москвы.
В конце июля Шаляпин неожиданно заявил о новой возлюбленной. Артист тогда уточнил, что она находится в больнице. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», ссылаясь на слова певца, сейчас её состояние улучшается.
«Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший — 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства», — пояснил Прохор.При этом личность избранницы шоумен раскрывать не стал, но признался, что искренне влюблён.
«Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», — поделился артист.Ранее Прохор Шаляпин высказал опасения о серьёзной угрозе для России. По его мнению, в будущем государство не сможет выплачивать пенсии.