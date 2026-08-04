«Она имеет средства»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности о новой возлюбленной

04 августа 2026, 12:08

Прохор Шаляпин рассказал о состоятельной возлюбленной из центра Москвы

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказал, что его новая избранница — состоятельная женщина, проживающая в центре Москвы.





В конце июля Шаляпин неожиданно заявил о новой возлюбленной. Артист тогда уточнил, что она находится в больнице. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», ссылаясь на слова певца, сейчас её состояние улучшается.

«Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший — 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства», — пояснил Прохор.

«Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», — поделился артист.