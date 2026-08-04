«Изучала эту тему»: 43-летняя Виктория Лопырёва показала фигуру в бикини — фото

04 августа 2026, 13:02

Виктория Лопырёва показала фото в бикини и рассказала о своём подходе к здоровью

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* @lopyrevavika)

Телеведущая и модель Виктория Лопырёва опубликовала в личном блоге снимок в чёрном бикини у бассейна.





На фото 43-летняя звезда продемонстрировала свою отличную физическую форму. В сопроводительном тексте Лопырёва рассказала, что много лет изучает превентивную медицину, здоровье и долголетие.

«Мне повезло общаться с врачами и специалистами мирового уровня, следить за новыми исследованиями и интересоваться тем, как меняются наши представления о здоровье и качестве жизни. Но почти никогда не говорила об этом публично. Прежде всего потому, что изучала эту тему для себя и своих близких. Сейчас мне очень интересно собрать ваши реальные истории и понять, как вы выстраиваете систему заботы о своём здоровье», — призналась модель.