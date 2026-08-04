«Снова проникся как к брату»: Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым

04 августа 2026, 12:42

Прохор Шаляпин сообщил о примирении с Киркоровым после 18-летнего конфликта

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказал, что после примирения возобновил дружеские отношения с Филиппом Киркоровым.





В этом году Киркоров и Шаляпин уладили конфликт, который длился около 18 лет. В беседе с «Газетой.Ru» Прохор подчеркнул, что встреча не являлась постановкой и они действительно нашли общий язык.

«С Филиппом Киркоровым мы пять часов разговаривали. Такой душевный был разговор. Я опять к нему проникся как к брату. Что нам ругаться? Время пришло, когда нужно в хороших отношениях быть. Филипп подарил мне коробку сухофруктов: там курага, чернослив. Что говорить? У нас очень много общего, мы можем пообщаться», — заявил шоумен.